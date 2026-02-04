ディズニー映画『ベイマックス』に登場するケア・ロボットのベイマックスをデザインした「ぬいコロンキーホルダー」が、2月下旬から、全国の販売店で順次発売。アイアップ公式オンラインストアでは予約受付中だ。【写真】ベイマックスが殿や忍者の姿に変身！ 「ぬいコロンキーホルダー」詳細■ふわふわとした触り心地今回ベイマックスデザインで登場するのは、アイアップの人気商品シリーズである、ぬいぐるみ起き上がりこぼし