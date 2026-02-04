◆ソフトバンク春季キャンプ（4日、宮崎）3年目の前田悠伍投手（20）が、自己最速まであと2キロに迫る146キロを早くもマークした。「ブルペンでそのぐらい出たことはない。いい感じ」。今キャンプ2度目のブルペンで50球。直球を中心にカーブ、フォーク、チェンジアップも交えた。2024年に大阪桐蔭高からドラフト1位で入団した左腕。昨季は7月13日の楽天戦で挙げたプロ初勝利の1勝にとどまり、「何かを変えないといけない」と