「青春！未来へのパスポート」。山形県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート新庄北高校スキー部クロスカントリースキーに挑む県内屈指の強豪校を取材！ 「新庄北」の校名を背負う最後の戦いその結果は？（山形） きょうはクロスカントリースキーに挑む新庄北高校スキー部を紹介します。