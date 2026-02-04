投票率の向上に向けて、静岡県南伊豆町では2月4日から臨時の期日前投票所の巡回が始まりました。 【動画】「車がないので非常に助かる」投票所が“巡回” 高齢者の1票を支える=静岡・南伊豆町【衆議院選挙2026】 南伊豆町では選挙の際、臨時の期日前投票所が複数の地区を期間限定で巡回しています。 今回の衆院選では5つの地区を3日間かけて回り、初日の4日は青野地区の青野公民館に投票所が設けられました。 午後1時過ぎに受