瀬戸内海などで養殖のカキが大量死している問題で、推測される要因などについて調査結果が公表されました。 水産庁などは、先月までにカキを養殖している各府県に対し、へい死について聞き取りを行いました。 多くの府県で「高水温」が共通していますが、広島県の西部では「貧酸素」、東部や中部では「高塩分」など 海域ごとに別の要因があり、水産庁は複合的に作用したと推定しています。 対策としては通常よりも深くカキを吊