4日、高齢ドライバーに安全に運転を続けてもらおうと、シミュレーターなどを使って身体機能を確認する講習会が開かれました。 この講習会は、三次市の自動車学校で行われ、６８歳から８９歳までの高齢ドライバー１５人が参加しました。 参加者は、運転シミュレーターを使って、加齢とともに低下しやすい反射速度や視野の広さなど、運転に関わる身体機能を測定しました。 ■三次署 内海 直