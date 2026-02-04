2月4日は立春です。静岡市の梅の名所、洞慶院（とうけいいん）では花が咲き始め、訪れた人の目を楽しませています。 【写真を見る】静岡市の梅の名所 洞慶院 静岡市葵区羽鳥にある寺、洞慶院には約400本の梅が植えられています。まだ2分から3分咲きですが、訪れた人は香りを楽しんだり写真を撮ったりしていました。園内では赤やピンクの梅も徐々に咲き始めていて、満開を迎えたロウバイの花との共演も楽しめます。 2026年は例年