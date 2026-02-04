カープ春季キャンプは、４日、初めての休日。ルーキーたちが宮崎県日南市の観光体験とおいしい料理を満喫しました。 １軍キャンプに参加する平川、齊藤汰直、勝田、赤木、小林のルーキー５選手は歴史的建造物で書道体験。プロ１年目の目標は？ 平川選手「優勝・去年はリーグ５位という結果だったので今年は優勝できるように自分も貢献して頑張りたいと思います。」 齊藤投手「戦力・今年１