８日に投開票を迎える衆議院議員選挙を前に、福山市内で投票を呼びかける取り組みが行われました。 福山市では、投票日などを周知するポケットティッシュが、買い物客などに配られました。 前回の衆議院選挙では、広島県の小選挙区の投票率が４８・４０％と、全国で最も低くなりました。 今回は急な解散による選挙となりましたが、2月１日までの期日前投票は、前回の同じ時期と比べて約１６パーセント増えているというこ