2月4日は「立春」。県内はコートを脱ぎたくなるような暖かい一日でした。番組は春を探しに、鹿児島市内の公園へ向かいました。(記者)「鹿児島市内は、ぽかぽかとした春の陽気です。立春に合わせるかのように、こちらの公園では、白梅が満開です。春の訪れを感じます」鹿児島市のオアシスケア吉野公園では梅の花が立春の青空に映えていました。(訪れた人)「ぽかぽか暖かくてお散歩日和。今年、梅を見るのは初めなので、華