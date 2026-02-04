カープ春季キャンプは、第一クールを終え、４日は初めての休日でした。ルーキーたちは、キャンプ地・宮崎県日南市で地域の文化に触れました。まず訪れたのは振徳堂。歴史的建造物で書道体験が行われ、それぞれの決意が並びました。■広島東洋カープ平川蓮 選手「優勝です。ことしは自分も貢献して頑張りたい」■広島東洋カープ齊藤汰直 投手「チームの戦力になれるように全力で