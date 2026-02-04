柳井市選挙管理委員会は４日、衆院選小選挙区の投票用紙を二重で交付するミスがあったと発表しました。柳井市選管によりますと、1月29日に衆院選の小選挙区と比例代表の投票を済ませた有権者2人が、最高裁判所裁判官の国民審査の投票をするため、2月4日、期日前投票所を訪れたということです。その際、国民審査の投票用紙のみを交付すべきところを誤って小選挙区の投票用紙を交付、うち1人が投票、もう1人がすでに投票していること