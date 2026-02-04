京都のブランドガニ「間人ガニ」を生きたまま東京へ。カギを握るのは空です。京都府京丹後市で水揚げされた「間人（たいざ）ガニ」。一杯ずつ梱包され、高速バスに載せられます。高速バスが向かった先は伊丹空港で、到着後、貨物エリアにすぐに運ばれ、危険物ではないか安全が確認されます。京都府や日本航空などが生きたままのカニを飛行機で輸送する実証実験が始まりました。特殊なエアーポンプで容器に酸素を送り込む