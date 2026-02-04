住宅から現金約２０００万円などを盗んだとして別の窃盗事件で逮捕・起訴された男が再逮捕されました。窃盗などの疑いで再逮捕されたのは、東大阪市の職業不詳・中田誠容疑者（４９）です。中田容疑者は去年１１月、大阪市阿倍野区美章園の住宅に侵入し、現金約２０００万円が入ったアタッシェケースやブランドバッグなど、３９点を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、中田容疑者は、生野区で起きた別の窃盗事