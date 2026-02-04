3日夜から熊本県内で4件の火事が相次ぎました。 【写真を見る】「家が燃えています」通報女性と連絡取れず和水町で性別不明遺体熊本市西区など火事相次ぐ 和水町では住宅1棟が全焼し、焼け跡から性別の分からない遺体が見つかりました。午後7時50分ごろ、和水町板楠で、この家に一人で住む渡邉日出子さん（74）から「家が燃えています」と110番通報がありました。 警察によりますと火は約2時間半後に消し止められましたが、