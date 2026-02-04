節分の2月3日、新潟県長岡市の千手観音千蔵院で一年間の災難除けと開運を星に祈る『星まつり』が行われました。鬼が境内を練り歩く“鬼行列”では、赤や青・黒など5色の鬼が雄叫びをあげながら参拝者に活力を与えました。厄除けの祈祷を受けた年男・年女が高台から豆やお菓子をまき、子どもたちが一生懸命拾い集めていました。【子ども】「いっぱいとれた。お手玉」【子ども】「とれた」長い歴史を持つ千蔵院の豆まき。参拝者は悪