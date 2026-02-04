国民民主・玉木代表「仮に自民党が単独で３００議席を取ったら、時速２００キロで爆走すると思う。日本維新の会はさらにアクセルを踏むと言っており、ものすごいスピードになる。間違った目的地に全速力で行っても困る」（東京都内での街頭演説で）