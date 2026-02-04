横浜ＤｅＮＡと酔鯨がコラボした特別仕様の純米吟醸酒（酔鯨酒造提供）日本酒「酔鯨」とのコラボ商品が発売された。横浜ＤｅＮＡの前身の大洋ホエールズとクジラが共通していることで実現し、球団のロゴとクジラが描かれた特別仕様の純米吟醸酒となっている。酔鯨酒造（高知市）は球団とスポンサー契約を結び、「この一本が勝利の祝杯となり、人生の大切な一コマを彩る存在となることを心より願っています」としている。酔鯨