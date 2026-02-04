「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が4日、自身のXを更新。「家族のような存在」の死を報告した。「わたしにとって家族のような存在の子が13歳という若さで自らの命を絶ってしまい、一旦は一命を取り留めたものの意識が戻らない日が3週間つづき4日前に息を引き取りました」と書き出した。続けて「小さい時から『かこ姉ちゃん！』と言って公園で遊んだり絵を描