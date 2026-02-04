女優の芳根京子が４日、都内で行われた映画やドラマの発展に貢献した人、作品を表彰する「２０２６第５０回エランドール賞授賞式」に出席した。芳根はその年を通じて、大きな飛躍を遂げた俳優に贈られるエランドール賞を受賞。「とても憧れがあって、いつかご縁があるといいなと思っていました。これまでの自分の人生を肯定できるような気持ち」としみじみ語った。お祝いゲストにはフジテレビ系ドラマ「波うららかに、めお