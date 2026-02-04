俳優の賀来賢人が４日、米ハリウッドのエージェントとマネジメント契約したことを発表した。インスタグラムに「この度、ハリウッドのマネージメント、ＡｒｔｉｓｔＦｉｒｓｔと契約致しました」と報告。「俳優、そしてプロデューサーとしてのグローバルな活動をサポートしてもらいます」と説明した。そして「初心を忘れずに。楽しみます」とつづった。◆賀来賢人（かく・けんと）１９８９年７月３日、東京都生まれ。３