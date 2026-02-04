元人気子役で現在も俳優として活躍中の鈴木福が、人気キャラクターとの２ショットを披露し、話題を呼んでいる。鈴木は４日、インスタグラムに「ミャクミャクさん！！！！！」と書き出し、昨年の大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクとの２ショットをアップ。「先日、サイバーセキュリティ月間普及啓発協力キャラクターとして、『サイバーセキュリティ月間２０２６キックオフイベント』に出席してきました！」と報告