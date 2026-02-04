商船三井は、大阪府大阪市にある商船三井ミュージアム「ふねしる」において、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博、以下「万博」)の人気展示である次世代帆船「ウインドハンター」模型を移設し、2月6日より常設展示として一般公開する。万博会場で好評を集めた“うちわで風を送り、帆が動き出す体験”をそのまま再現し、訪れる方に万博の興奮を再び感じることができる内容だ。本展示の開始を記念し、来館者先着1,000名様にはオリ