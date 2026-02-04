ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が４日、イヒネ・イツア内野手（２１）を外野メインで起用する方針を示した。「遊撃、三塁で使う可能性はほぼゼロ。僕だけの意見ではなく、フロントと話をして、脚力を生かした代走と外野の守備固め」とコンバートの構想を明かした。誉（愛知）から２２年のドラフト１位でプロ入りしたイヒネは昨年５月３０日の楽天戦に代走としてプロデビュー。２軍では昨季、打率２割５分９厘、３０盗塁