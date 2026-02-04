香川大学 提供 東かがわ市で2月27日から3月3日まで開催する「引田ひなまつり」に合わせ、香川大学と東京藝術大学が連携して2024年度から実施しているまちづくりプロジェクト「ぐんだらけ」から生まれたアート作品を展示・紹介することになりました。 2025年12月から、香川大と東京藝大の教員と学生アーティスト5組が引田に滞在し、住民との対話やフィールドワークを行いながら、ひな壇をモチӦ