送検される伊藤容疑者を乗せた車両高松南警察署 香川県琴平町のアパートで妻を殺害したとして男が逮捕された事件で、司法解剖の結果、妻の死因が「窒息」であることが分かりました。 この事件は香川県琴平町の会社員、伊藤英二容疑者（45）が2月3日午前0時ごろ、自宅のアパートで同居する妻・美加さん（46）を殺害した疑いで逮捕・送検されたものです。 警察の司法解剖の結果、美加さんの死因は3日午前0時