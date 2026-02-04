ダイアン・津田篤宏が４日、テレビ朝日系「くりぃむクイズミラクル９」に出演。初のキャプテンを務めた。ＭＣの上田晋也は「なんで津田がキャプテン？だってな？高橋英樹さんと名取裕子さんが同じチームになるって、この番組の長い歴史で初めてなんだよ？そのドリームチームを率いるのが津田っていう…」と首を捻った。津田が「めちゃくちゃ売れてますよ！」とアピールすると、高橋は「まあ、自分で言うヤツは大したことない