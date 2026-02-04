俳優・浜辺美波（２５）が４日、自身のＸを更新。大阪・成田山不動尊で行われた節分祭に参加したことを報告した。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で共演する俳優の池松壮亮（３５）とともに参加。着物姿やヘアメイクの写真も添え、「池松さんとてもお豆まくのお上手でした…遠くの方までお豆が届いていた…いいことありそう」と振り返り、「『豊臣兄弟！』これからもよろしくお願いいたします！」とつづった。ＳＮＳでは前日