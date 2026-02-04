3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックで2大会連続金メダルを目指すノルディックスキー距離男子立位の川除大輝（日立ソリューションズ）が4日、東京都内で取材に応じ「またメダルを日本に持ち帰ってこられるように、残された時間を大切にしたい」と抱負を語った。所属先が同じで距離代表の2選手も取材に応じた。男子で8大会連続出場の新田佳浩は「しっかり滑ってきたい」と決意を示し、女子の阿部友里香は「やるべきこと