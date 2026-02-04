女優・夏木マリ(73)が4日、自身のインスタグラムを更新。舞台で共演する人気若手女優とのハグショットを公開した。夏木は「萌音ちゃん！真ん中に立つ強さと、そっと寄り添うやさしさ」と書き出し、女優・上白石萌音とのハグショットを公開。2人は舞台「千と千尋の神隠し」で共演しており、同舞台は現在、韓国で上演している。夏木は「その温度に自然と歩調を合わせています…また同じ時間を過ごせますようにありがとう」と