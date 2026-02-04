「大成ロテック杯」（４日、川口）初日７Ｒは激しい一戦となったが、信沢綾乃（２７）＝川口・３４期＝が制した。５０線４枠から追い上げて３周１角で先頭に立つ。追いすがる牧野竜人（浜松）を振り切り、さらにゴール前は平田雅崇（川口）の猛追を封じて勝利を手にした。前節の２日目にヘッド交換をしたことが奏功しており、機力アップに成功。「エンジンは何もしていない。前節最終日のタイヤで行った。エンジンが良くて、