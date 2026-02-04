女優〓石あかり（23）が4日、都内で行われた前年度に優れた演技をみせた俳優らに贈る日本映画テレビプロデューサー協会主催「2026年第50回エランドール賞」授賞式に出席した。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」出演など活躍の1年を過ごし「保育園の頃から俳優になることが夢だったので、まだ実感もわいていないです」と喜び「どの現場でも私は出会う人に恵まれすぎていて、いつ思い返してもすごくキラキラしています。いろんなこと