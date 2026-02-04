秋田県酒造協同組合は、2026年4月4日(土)〜5日(日)の2日間、恵比寿ガーデンプレイス・センター広場で「秋田の酒を楽しむ会in東京」を開催します。2024年にも開催され大盛況となった本イベント、新政など28蔵元が参加し、人気の地酒を50種類以上も飲み比べることができます。有料チケット制となっており、前売券は3,500円（お酒券15枚付）から販売。春の恵比寿で、秋田の美酒に酔いしれる至福のひとときをお楽しみください。参加蔵