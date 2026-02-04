セレッソ大阪は4日、2026明治安田J1百年構想リーグにおけるキャプテンがMF田中駿汰(28)、DF畠中槙之輔(30)に決定したことを発表した。田中はクラブ公式サイトを通じ、「昨シーズンに引き続き、キャプテンを務めさせていただきます。畠中選手と共に、協力しながらチーム全員が同じ目線で歩んでいけるように、自分の持てる力を存分に発揮していきたいです。今シーズンこそはタイトルを勝ち取れるように全力で戦います。引き続き