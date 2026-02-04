女子プロテニス選手の園田彩乃（30）が2月1日、Instagramを更新。自身のビキニ姿を披露した。 【画像】園田彩乃、初めて自身の”バストの悩み”を打ち明ける ネットからはねぎらいの声「大変な苦労がありますね」 「夏早く来い！！」と題して公開されたのは、園田の後ろ姿を捉えた写真。黒いビキニ姿で両手にサンダルを持ち、海辺を歩く開放的な様子が写されている。園田の引き締まったヒップや抜群のスタイルにファンは注目