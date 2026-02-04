明日2月5日（木）よる7時から（※一部地域ではよる8時から）放送の「ぐるぐるナインティナイン 2時間SP」は、新企画「いらない服ピッタリ売ってゴチになります」と「木村佳乃&竹内涼真参戦ゴチ」の2本立て。「いらない服ピッタリ売ってゴチになります」は、オシャレ芸能人が自宅のクローゼットからレアモノ＆ブランド品を持ちこんで買い取り査定バトルに挑む企画。それぞれ査定金額が合計で5万円ピッタリになるように、服や靴