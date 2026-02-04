○テクノメデカ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.31％にあたる30万株(金額で6億7470万円)を上限に、2月5日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2026年2月4日］ 株探ニュース