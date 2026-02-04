※2月24日、東証グロース市場に上場予定のイノバセル [東証Ｇ]は4日、仮条件を発表した。 ●イノバセル 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：2月24日 事業内容：便失禁、尿失禁疾患などを対象とした再生医療等製品の 開発、製造及び販売 仮条件：1290円～1350円 想定発行価格：1290円 上場時発行済み株式数：4173万5702株 公募：840万株 売り出し：72万5