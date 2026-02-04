衆院選鹿児島2区は、参政党・高橋徳美候補、共産党・松崎真琴候補、自民党・三反園訓候補の三つ巴の選挙戦。参政党は神谷代表、共産党は小池書記局長、自民党は小泉防衛相が応援に入り、終盤戦は各陣営が支持拡大に奔走している。（詳しくは動画をご覧ください）