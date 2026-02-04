災害時に避難所での生活を改善するために、県はトイレカーや水の再利用ができる循環型のシャワーを導入しました。4日、県と水の循環システムを製造する「WOTA」が協定を結びました。災害が起きた時に水の再利用ができる循環型のシャワーと手洗い機を迅速に避難所などに届けるというものです。2024年の能登半島地震では生活用水が使えなくなったため、このシャワーと手洗い機が約300台使われたというこ