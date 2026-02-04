「女子校のリアル」◆テーマ【女子校のリアル】女性だけの空間で育まれる独自の文化や価値観がある「女子校」。思春期を異性の目がない環境でのびのびと過ごせる反面、卒業後、社会に出て初めて感じるギャップも多いという。今回は「女子校のリアル」についてDEEPに語らいます。▼◯◯は隠さず持ち歩く元バレーボール日本代表・大山加奈の女子校生活▼人前で鼻をかむのは下品？神田愛花が大学生になって感じたギャップ▼「男性に