国土交通省中国地方整備局に勤務する３４歳の男が、不同意わいせつの疑いで逮捕されました。警察によると２０２５年４月、広島市内の路上で２０代の女性に抱きつき、服の上から上半身や下半身を触ったということです。調べに対し「記憶はあります」と話しているということです。（２０２６年２月４日放送）