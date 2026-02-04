災害時に食料品などの物資をスムーズに地域住民に届けることなどを目的に４日、岩国市錦町でドローンを使った実証実験が行われました。実証実験はコープやまぐちや岩国市、物流ドローンの企画・運航サービスを手掛ける「Alter Sky」などでつくる「錦町ドローン宅配協議会」が行いました。登場したのは縦・横の長さがおよそ3メートルほどの物資運搬用ドローンです。実証実験では重