妊娠中、公共の交通機関を安心して利用してもらおうとJR九州が「マタニティマーク」を作り鹿児島中央駅で配布しています。お母さんと赤ちゃんのイラストが入ったキーホルダー。妊娠中であることを周囲に知らせるためのものでマタニティマークと呼ばれています。JR九州の社員がデザインし4日から鹿児島中央駅の改札口で配られています。（JR九州鹿児島中央駅・小牧奈々さん）「安心して（JRを）利用し