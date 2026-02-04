前職と新人、合わせて3人が議席を争う熊本3区は、農業が盛んな地域で、コメの問題も争点となります。 【写真を見る】現場が嘆く「コメ政策の二転三転」スーパーでは5kg4000円以上で推移農業が盛んな熊本3区で候補者は？ 現在のコメ価格は？ 熊本市内のスーパーでは、コメ5kgが税抜き4299円で販売されていました。 ロッキー水前寺店 スーパーバイザー 中熊飛太さん「以前の