阿蘇地域や合志市、菊陽町、甲佐町などが選挙区の熊本3区には、前職と新人、合わせて3人が立候補しています。 【写真を見る】衆議院選挙 熊本3区前職と新人、立候補者3人に聞く「政治への思い」 政治への思いについて聞きました。 自民・前職 坂本哲志 候補（75）「ありがとうございます。これから後半、しっかり回っていきます」 9期目を目指す自民党・前職の坂本哲志候補は、これまで農林水産大臣や党の国対委員長を担って