青森市のアパートで4日朝早く火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。午前6時半ごろ、青森市旭町のアパートから火が出て、近所の人から「黒煙が出ている」と通報がありました。火は約5時間後に消し止められましたが、1階と2階の合わせて2部屋が全焼し、2階の焼け跡から2人の遺体が見つかりました。これまでに2階に住む70代の夫婦と連絡が取れておらず、見つかったのは夫婦の遺体とみて警察が身元の確認を進めています。