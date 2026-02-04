川崎市役所（資料写真）川崎市は４日、市内にインフルエンザ流行発生警報を発令した。１月２６日〜２月１日の感染症発生動向調査で、定点医療機関当たりの患者報告数が３８・８３人となり、警報の基準とされる３０・０人を上回った。昨年１１月上旬以来、今シーズン２度目の流行発生警報の発令で、ウイルスの型はＢ型が増えている。市健康福祉局は手洗いやマスクの着用などを呼びかけている。