高市早苗首相が、2月1日のNHK『日曜討論』出演を直前に取りやめた問題が炎上を続けている。「2月2日には、共産党と社民党が連名で『NHK「日曜討論」における高市総理大臣の欠席に強く抗議する』と題した “討論の再設定要求” を自民党本部に送りました。高市首相が主張している、支援者と握手しているときに手を引っ張られ、《関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました》という欠席理由にも、『その日の午後に