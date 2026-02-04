2月3日、『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）の2時間スペシャルが放送され、2025年1月に降板した中居正広の後継者として、timeleszの松島聡が登場した。「昨年の降板以前は、24年に渡り中居さんと笑福亭鶴瓶さんがメインMCを担当していました。中居さんの降板以来、鶴瓶さんの単独MCとなっていましたが、今後は松島さんとタッグを組むことになります。2時間特番の後半に、大きなテロップとともに“新レギュラー”として登